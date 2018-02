Đình chỉ vụ án 'Biệt thự dầu khí'

Theo Quyết định số 01/ANĐT-P6 của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, sau khi tiến hành điều tra, mặc dù bà Trần Thị Quy (Giám đốc Cty Song Đạt, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), đã có hành vi nhận vàng của các nhà đầu tư góp vốn tham gia Dự án Khu nhà ở tại Quận 9, TP.HCM, nhưng không thực hiện đúng thỏa thuận về diện tích và số nền nhà, nhưng đã cam kết trả lại vàng cho người góp vốn, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn lại của Dự án. Vì vậy Cơ quan An ninh điều tra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Cũng với nội dung tương tự, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành quyết định số 02/ANĐT-P6, đình chỉ điều tra đối với bà Trần Thị Quy.

Cơ quan An ninh điều tra vừa ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can. Ảnh: Tân Câu

Trước đó, vào sáng 7/6/2017, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bà Trần Thị Quy (68 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM - Giám đốc công ty Song Đạt) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao (ủy quyền cho VKSND TP.HCM công tố tại phiên tòa), bà Trần Thị Quy quen biết với ông Lê Văn Cự - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam nên Trần Thị Quy đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ trong ngành dầu khí.

Từ năm 2002 đến tháng 2/2013, bà Quy đã huy động và nhận tiền của 224 thành viên (phần đông là cán bộ ngành dầu khí), góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền, vàng trị giá gần 109 tỷ đồng.

Nhận được tiền của các thành viên, bà Quy dùng để đầu tư thêm các hạng mục nhà chung cư, dưỡng lão… và chuyển dự án Khu làng biệt thự vườn dầu khí cho cán bộ ngành dầu khí thành Khu nhà ở phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Vì vậy dẫn đến quỹ đất của các thành viên góp vốn bị thu hẹp một nửa. Những người đóng tiền mua nền 1.000m2 đất chỉ còn 500m2; người mua 500m2 chỉ còn 250m2…

Ngoài ra, bà quy còn bán 8 nền biệt thự của các nhà đầu tư chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng; sử dụng tiền huy động vốn để dùng vào việc cá nhân như mua đất, mua xe ô tô…

Vào thời điểm vụ việc bị phanh phui, bà Quy còn nợ vốn và lãi hơn 40 tỷ đồng; mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự cho nhiều thành viên góp vốn… Quá trình điều tra, công an cũng làm rõ bà Quy có hành vi trốn thuế gần gần 6 tỷ đồng.

Sáng 4/3/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà riêng, nơi làm việc (tại đường Thiên Hộ Dương, quận Gò Vấp) đối với bà Trần Thị Quy.

Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa – dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày. Tuy nhiên sau đó Tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can như nói trên.

Tân Châu