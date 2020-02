Đính chính bản án, TAND TP Hà Nội giao TP Đà Nẵng thu hồi 29ha dự án Đa Phước

Quảng cáo

Theo TAND TP Hà Nội, do sơ suất trong quá trình tuyên nên đính chính một phần trong bản án trước đó. Cụ thể: “Giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất 29 ha thuộc dự án khu đô thị quốc tế mới Đa Phước”. Đồng thời, giao UBND TP Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho công dân tại 2 dự án: khu dân cư An Cư 2 mở rộng, An Cư 3 mở rộng và dự án khu nhà ở Phú Gia Compound.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước là một trong số những dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và các cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng (trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến)

N ăm 2005, TP Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Sau đó Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc) đăng ký đầu tư với cam kết xây dựng sân golf, chịu chi phí san lấp mặt bằng và xây dựng đê ngăn biển. Trước khi UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH Daewon ký thỏa thuận nguyên tắc, ông Phan Văn Anh Vũ đã được lãnh đạo TP Đà Nẵng giao hợp tác với Công ty TNHH Daewon Cantavil triển khai dự án. Khi ký thỏa thuận nguyên tắc với Công ty TNHH Daewon Cantavil, các ông Trần Văn Minh (chủ tịch UBND TP khi đó), Lê Cảnh Dương, Nguyễn Điểu và các nội dung tham mưu, đề xuất của những người này đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Xây dựng 79 của ông Phan Văn Anh Vũ được tham gia dự án và nhận quyền sử dụng diện tích đất 29 ha tại khu đô thị quốc tế Đa Phước không qua đấu giá quyền sử dụng đất với giá 300.000 đồng/m2.

