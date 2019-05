Dọa tung clip ân ái lên mạng để tiếp tục quan hệ với cô họ

Chiều 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa thi hạnh lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Trường Giang (23 tuổi, trú xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) để điều tra về các hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi và cưỡng dâm.

Theo cơ quan điều tra, Giang với nảy sinh tình cảm với cô họ của mình là N. (SN 2001, trú TP Nha Trang) và kết bạn qua mạng xã hội. Đến tháng 11/2015, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau tại nhà nghỉ khi N. mới hơn 14 tuổi. Những lần quan hệ này, Giang đã dùng điện thoại ghi lại.

Đối tượng Giang tại cơ quan công an

Mãi đến tháng 4/2018, mẹ của N. mới phát hiện nên ra sức ngăn cấm. Cắt đứt liên lạc được 2 tháng, Giang chủ động liên lạc lại với cô họ, yêu cầu ra nhà nghỉ để mình quan hệ nhưng bị từ chối. Lúc này, Giang gửi cho N. ảnh và clip quay lại cảnh ân ái thời gian trước, dọa sẽ tung lên mạng nếu không cho quan hệ.

Vì sợ gia đình biết, N. đồng ý ra nhà nghỉ theo yêu cầu. Đến cuối tháng 3/2019, gia đình đưa N. đến công an trình báo sự việc. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều clip và ảnh ghi lại cảnh ân ái và cả những tin nhắn đe dọa của Giang với N. trong điện thoại của nghi can.

Công Hoan