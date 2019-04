Đoàn Luật sư Đà Nẵng xem xét kỷ luật ông Nguyễn Hữu Linh

Chiều 29/4, trao đổi với PV, luật sư Trần Cảnh Nhứt, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, cho biết đã nhận được văn bản đề nghị xem xét tư cách luật sư đối với ông Nguyễn Hữu Linh từ Công an quận 4, TPHCM vào ngày 26/4.

Trong văn bản gửi Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, Công an quận 4 thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Công an quận 4 TPHCM đề nghị Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng xem xét xử lý về mặt đạo đức luật sư đối với ông Nguyễn Hữu Linh, thành viên Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng.



Theo luật sư Trần Cảnh Nhứt, sau khi nhận được văn bản này, ban chủ nhiệm chuyển hồ sơ sang Ban Thi đua - Kỷ luật của Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật, sau đó chuyển ban chủ nhiệm quyết định. Thông thường sẽ có các mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cấm hành nghề có thời hạn và nặng nhất là xóa tên khỏi đoàn luật sư.

Theo luật sư Trần Cảnh Nhứt, do nhận văn bản xong là đến dịp nghỉ lễ nên Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng chưa họp để đi đến quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Linh.

Theo Sài Gòn Giải Phóng