Doanh nhân 5 năm kêu oan lĩnh án 3 năm tù treo

5 năm kêu oan và bản án 3 năm tù treo

Cụ thể, ngày 26/11, TAND TPHCM đưa vụ án chìm ca nô làm 9 người chết ở biển Cần Giờ ra xét xử đối với bị cáo Vũ Văn Đảo (Giám đốc Cty CP Công nghệ Việt Séc) và Đinh Văn Quyết (Giám đốc Cty CP Vũng Tàu Marina), cùng về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo khoản 3 Điều 214 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Theo cáo trạng, ngày 2/8/2013, tàu BP 12-04-02 do Cty CP Công nghệ Việt Séc sản xuất, chở 30 người đi từ Tiền Giang lên Vũng Tàu bị lật ngoài vùng biển Cần Giờ làm 9 người tử vong.

Cùng ngày, tại Cty CP Việt Séc, ông Đảo và ông Quyết đã điều động tàu BP 12-04-02, do Cty CP Việt Séc quản lý, sử dụng sai mục đích, chở quá số người quy định, hành trình ra vùng không được phép hoạt động làm 9 người chết do ngạt nước.

Ông Đảo biết rõ tàu thiết kế dùng vào mục đích tuần tra, đi ở vùng sông, vịnh và chỉ chở được 12 người, nhưng vẫn điều động tàu sử dụng không đúng mục đích, đi vào vùng biển và chở 28 người. Đây là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Quyết biết tình trạng an toàn, hành trình được phép của tàu, nhưng khi được ông Đảo chỉ đạo sử dụng 3 tàu điều đi đón khách thì Quyết đã chỉ đạo ông Phạm Duy Phúc cùng các nhân viên dùng tàu đi chở khách…

Hành vi của ông Đảo, ông Quyết bị HĐXX cho rằng xâm phạm đến quy định Nhà nước về an toàn giao thông đường thủy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại tài sản Nhà nước. Về dân sự, toà cho biết Cty Vũng Tàu Marina đã khắc phục hậu quả cho các gia đình nạn nhân gần 2,1 tỉ đồng

Chính vì thế, TAND TPHCM đã tuyên phạt Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết mỗi bị cáo 3 năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách mỗi bị cáo là 5 năm, cùng về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn”.

Suốt quá trình vụ án, ông Vũ Văn Đảo liên tục có đơn kêu oan gửi đến các cơ quan tố tụng trung ươnh và TPHCM, trải dài qua 5 năm.

Hành trình vụ án

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong vụ án này, các ông Vũ Văn Đảo, Đinh Văn Quyết là những nhà sản xuất tiên phong đưa công nghệ vật liệu PPC vào sản xuất tàu thuyền.

Theo diễn biến vụ án, ngày 2/8/2013, tại vùng biển Cần Giờ (TPHCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 9 người tử nạn. Cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu BP 12-04-02 chở quá số người quy định, đi vào vùng nước không được phép…

Do thuỷ thủ đã chết trong vụ tai nạn nên Cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy”.

Tuy nhiên, ngày 14/9/2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Đảo - Giám đốc Cty CP công nghệ Việt Séc và Đinh Văn Quyết - Giám đốc Cty Vũng Tàu – Maria về tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo Điều 214 Bộ luật hình sự Bộ luật Hình sự 1999.

Ngày 12/9/2014, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra “Bản Kết luận điều tra vụ án Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” số 372-25/KLĐT-PC44-DD3.

Theo đó, “kết quả điều tra – giám định đã xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tàu BP 12-04-02 chở quá số lượng người cho phép, hành trình đi ra vùng không được phép hoạt động và điều khiển phương tiện không phù hợp”.

Hành vi của bị can Vũ Văn Đảo được Cơ quan CSĐT xác định: “Đưa công nghệ vật liệu mới PPC vào sản xuất tàu thuyền tại VN… Bị can Vũ Văn Đảo là người sản xuất ra tàu BP 12-04-02 nên biết rõ về tình trạng kỹ thuật của các tàu trên và biết rõ cơ quan đăng kiểm chưa cho phép sử dụng nhưng vẫn tìm cách đưa tàu BP 12-04-02 vào sử dụng”.

Ngày 17/10/2014, Viện kiểm sát hoàn tất cáo trạng truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo Điều 214 Bộ luật hình sự. Điều đáng nói, tàu BP 12-04-02 là tài sản của Bộ đội biên phòng và đã được Đăng kiểm Hải quân đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.

Ngày 17/4/2015, TAND TPHCM trả hồ sơ lần 1 yêu cầu làm rõ kết quả giám định và nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 26/5/2015, Viện KSND cùng cấp tiếp tục có công văn cho rằng ông Đảo, ông Quyết bị truy tố do tàu BP 12-04-02 không có chứng nhận Đăng kiểm của Cục Đăng kiểm VN là không đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 25/6/2015, Cục Đăng kiểm VN – Bộ GTVT đã có CV số 2411/ĐKVN-TB khẳng định tàu BP 12-04-02 bị nạn là phương tiện của quân đội thuộc thẩm quyền đăng kiểm của Đăng kiểm Hải quân, Bộ GTVT không có thẩm quyền đăng kiểm.

Ngày 17/7/2015, TAND TPHCM lại có công văn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.

Ngày 28/7/2015, Viện KSND TPHCM ra quyết định trả hồ sơ vụ án “chìm ca nô ở huyện Cần Giờ” để điều tra bổ sung cho CA TPHCM.

Ngày 28/8/2015, Cơ quan CSĐT CA TPHCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do: Sau khi tiến hành điều tra thấy vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” cần phải giám định tư pháp đối với tàu BP 12-04-02.

Ngày 29/12/2016, Hội đồng giám định đưa ra kết luận giám định vụ án, nguyên nhân tai nạn vẫn không ngoài những nguyên nhân đã xác định ngay khi vụ tai nạn xảy ra.

Sau 5 năm, đến ngày 30/8/2018, Cơ quan CSĐT CA TPHCM mới ra “Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự tiếp tục đề nghị truy tố ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết về tội “Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo Điều 214 Bộ luật hình sự Bộ Luật hình sự 1999.

Ngày 28/9/2018 Viện KSND TPHCM ra Cáo trạng 396-P2 thay thế Cáo trạng 474 ngày 17/10/2014 kết luận các bị can đã “Điều động tàu sử dụng không đúng mục đích,… Đây là các nguyên nhân gây ra tai nạn”.

Minh Đức