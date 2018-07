Đối chất vụ bán 'logo xe vua': Cựu CSGT khai đưa 300 triệu cho sếp

Hôm nay (10/7), Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đường dây mua bán "logo xe vua". Qua đó có 9 bị can ngụ tại TPHCM bị truy cứu tội danh “Đưa hối lộ”. Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973, cán bộ đội 1 – phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) bị cáo buộc tội "Môi giới hối lộ".

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 4/2018, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa kết thúc với quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì tại phiên tòa, các bị cáo phản cung, cho rằng do mình hoang mang, lo sợ… nên khai không đúng sự thật tại Cơ quan điều tra; cũng như phản cung khai đưa hối lộ cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông (TTGT) một số địa phương...

Các bị can trong vụ án chuẩn bị hầu tòa lần 2. Ảnh: Tân Châu