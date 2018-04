Đối mặt án tù nghiêm khắc

Tình hình buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu đang diễn tiến rất phức tạp. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Công an TPHCM đã bắt giữ một vụ buôn thuốc lá điếu nhập lậu cực lớn tại khu vực TPHCM và thu được hơn 24.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại TPHCM từ đầu năm đến nay, tiếp nối những nỗ lực của các cơ quan chức năng chống nạn thuốc lá lậu tăng đột biến dịp cận Tết đầu tháng 01/2018.

Thay đổi ô tô liên tục vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Theo đó, rạng sáng ngày 3/04/2018, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1990) đã bị bắt quả tang đang chuyển 300 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet từ xe hơi sang xe máy. Cơ quan chức năng đã lập tức bắt giữ đối tượng và tiến hành khám xét, phát hiện thêm 1.600 gói thuốc lá điếu nhập lậu trong cốp xe hơi.

Tiếp tục khám xét nhà đối tượng tại TPHCM, công an phát hiện thêm 22.120 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại (Esse, Jet, Hero...), nâng tổng số thuốc thu được là hơn 24.000 gói.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã lập thủ tục tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Đạt, đồng thời củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối mặt án tù nặng

Theo quy định tại Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm từ đủ 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị khởi tố điều tra, truy tố hình sự, và hình phạt có thể lên đến 10 năm tù giam. Trong trường hợp có tham gia vào các hoạt động buôn bán hàng cấm với số lượng từ đủ 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, cũng sẽ cấu thành tội phạm hình sự, và hình phạt có thể lên đến 15 năm tù giam.

Nguyễn Tấn Đạt bị bắt quả tang lúc vận chuyển thuốc lá lậu. Với hơn 24.000 gói thuốc lá bị phát hiện, Đạt đang đối mặt với mức án 10-25 năm tù.

Như vậy với trường hợp của Đạt, theo nguyên tắc tổng hợp hình phạt tù có thời hạn của Bộ luật Hình sự 2015, nếu có đủ yếu tố cấu thành cả tội vận chuyển và buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thanh niên này có thể bị án tù đến mức tối đa là 25 năm theo luật định.

Đối tượng buôn thuốc lá điếu nhập lậu ngày càng hung hãn

Tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu ngày càng diễn biến phức tạp do mặt hàng này gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lợi nhuận lên tới 350%, trốn tất cả các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu. Những loại thuốc lá này cũng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của pháp luật Việt Nam như không in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, không ghi rõ nơi sản xuất, thời gian sản xuất và thời hạn sử dụng, không dán tem thuốc lá, không thực hiện quy định về công bố chất lượng, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và lộ trình giảm Tar và Nicotin do đó không kiểm soát được chất lượng khi tiêu thụ trên thị trường.

Đặc biệt các đối tượng buôn thuốc lá điếu nhập lậu ngày càng hung hãn và coi thường pháp luật. Trong tháng 3/2018, các nhóm buôn lậu hàng hóa này đã tấn công gây thương tích nghiêm trọng cho các chiến sĩ công an khi bị bắt quả tang tại Đồng Tháp và Bình Dương. Trước đó, nhiều vụ trên đường tháo chạy khỏi lực lượng chức năng, các nhóm này đã gây không ít sợ hãi và thương vong cho người dân vô tội.

Thuốc lá điếu nhập lậu gây thất thu thuế 10.000 tỷ đồng/năm Hiện nay, thuốc lá điếu nhập lậu đang chiếm gần 20% thị phần trong nước, gây thất thu thuế nặng cho ngân sách Nhà nước, với ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Việc các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương liên tục ra quân và bắt giữ thành công nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu lớn từ đầu năm 2018 đến nay cùng với những án phạt nặng là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng đã và đang dấn thân vào con đường kinh doanh phạm pháp và thu lời bất chính này.

Minh Vân