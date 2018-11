Đôi tình nhân liều lĩnh vào shop thời trang đâm người cướp tài sản

Ngày 5/11, thông tin từ Viện KSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: đơn vị vừa ban hành cáo trạng, truy tố Phạm Minh Kiên (SN 2001, trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (SN 1996, trú tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại các điểm c, d khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự.Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2017, trong thời gian làm thuê tại TP.Hà Nội, Kiên chưa tròn 17 tuổi đã có quan hệ yêu đương với Phương 21 tuổi- nữ sinh viên trường đại học Sân khấu điện ảnh tại Hà Nội. Ngày 24/7/2018, Kiên từ Hà Nội vào TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) ở cùng mẹ. Một ngày sau, Phương cũng vào Nha Trang, bán đi máy tính xách tay, điện thoại di động lấy tiền tiêu xài.Sáng 31/7/2018, Kiên và Phương đón xe khách từ TP.Đà Lạt đi TP.Buôn Ma Thuột, thăm người nhà của Kiên, sau đó thuê một phòng khách sạn tại phường Tân An để ở.Hết tiền tiêu xài, ngày 2/8/2018, đôi tình nhân này bàn bạc và thống nhất kế hoạch đi cướp của , rồi tới siêu thị mua 1 con dao. Tối ngày 3/8/2018, Kiên và Phương đến một cửa hàng quần áo trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột.Phương giả vờ chọn quần áo, còn Kiên áp sát chị Đặng Thị Thùy T. (SN 1998 – nhân viên bán hàng), rồi bất ngờ rút dao, kẹp cổ, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực của nạn nhân.Thấy Kiên dùng dao đâm chị Trang, Phương bỏ chạy, còn Kiên tiếp tục khống chế nhưng chị Trang đã vùng thoát được, chạy ra ngoài kêu cứu.Sau khi thực hiện vụ cướp, Kiên đón xe Taxi đến nhà dì ruột ở phường Ea Tam để xin tiền. Đến sáng ngày 4/8/2018 cả hai đón xe về lại TP. Nha Trang. Hãi hùng biết tin con phạm tội ác, mẹ Kiên đã khuyên bảo, rồi đưa Kiên và Phương đến Công an TP.Buôn Ma Thuột đầu thú.Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kết luận: Chị Trang bị đâm đa thương tích, tổn hại 12% sức khoẻ.