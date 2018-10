Đôi trai gái vượt đèn đỏ, đạp ngã cảnh sát

Sáng 26/10, nam thanh niên khoảng 25 tuổi, điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter chở theo cô gái chạy trên đường Quang Trung (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Khi đến giao lộ Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai, thanh niên này vượt đèn đỏ.

Lúc này, Tổ Cảnh sát trật tự Công an quận Hải Châu gồm bốn cán bộ, chiến sĩ phát hiện nên lái môtô truy đuổi. Thấy công an, thanh niên này rồ ga bỏ chạy với tốc độ cao để cắt đuôi.



Khi các chiến sĩ áp sát, ra hiệu dừng xe thì nam thanh niên đạp thẳng vào môtô chuyên dụng khiến hai chiến sĩ ngã xuống đường. Hai chiến sĩ khác trong tổ tiếp tục truy đuổi đến ngã tư đường Quang Trung – Nguyễn Chí Thanh thì chặn được phương tiện của đôi nam nữ.



Vụ việc khiến một chiến sĩ bị thương, môtô chuyên dụng bị hư hỏng phần đầu. Công an quận Hải Châu đã đưa đôi nam nữ về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Theo Zing