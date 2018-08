Đội trưởng Thanh tra giao thông bị khởi tố về hành vi đánh bạc

Tối 18/8, nguồn tin ban đầu từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Tấn Sĩ (sinh năm 1981, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) là Đội trưởng Thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ) phụ trách địa bàn huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ), về hành vi đánh bạc.

Trước đó vài ngày, Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bắt quả tang ông Huỳnh Tấn Sĩ đang đánh bạc ăn tiền cùng 4 đối tượng khác. Khi bị bắt quả tang, làm việc với cơ quan điều tra, ông Huỳnh Tấn Sĩ khai làm kinh doanh.



Sau đó, Công an phường An Bình chuyển vụ việc này cho Công an quận Ninh Kiều thụ lý, điều tra. Qua điều tra, Công an quận Ninh Kiều phát hiện, làm rõ ông Huỳnh Tấn Sĩ không phải làm kinh doanh như khai báo mà đang làm Đội trưởng Thanh tra giao thông phụ trách địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ.



Theo cơ quan điều tra, ông Huỳnh Tấn Sĩ bị bắt quả tang trên chiếu bạc với tang vật là 7 triệu đồng. Ngoài khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Tấn Sĩ, Công an quận Ninh Kiều cũng đã khởi tố 4 đối tượng bị bắt quả tang trên chiếu bạc cùng với ông Sĩ.



Vụ án đang được Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN