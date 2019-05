Đối tượng hành hung phóng viên báo Người Lao Động bị phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 7/5, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết không khởi tố hình sự vụ án hành hung phóng viên khi đang tác nghiệp tại hiện trường tai nạn giao thông trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo đó, Công an quận Thanh Khê khẳng định, sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Xuân Hà cung cấp về hành vi “Cố ý gây thương tích” nói trên vào ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Hành vi không cấu thành tội phạm.

Công an quận Thanh Khê cũng đã mời phóng viên Trần Văn Quyên đến trụ sở cơ quan để thông báo về quyết định này.

Đồng thời, Công an quận cũng ra Quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng Nguyễn Đình Khải (SN 1986, trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”, theo đó, đối tượng Khải bị xử phạt 2,5 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, Khải là đối tượng tham gia đánh trực tiếp vào người phóng viên Trần Văn Quyên.

Trước đó, chiều 25/3, anh Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên) - phóng viên tập sự của báo Người Lao Động cùng một số đồng nghiệp đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì một nhóm người xăm trổ xuất hiện và yêu cầu xóa hết tất cả hình ảnh và clip vừa ghi lại.

Dù anh Quyên trình bày mình là phóng viên, đang tác nghiệp tại hiện trường tai nạn giao thông nhưng các đối tượng vẫn xông vào hành hung, chửi bới. Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường có nhắc nhở nhưng nhóm này vẫn tiếp tục hung hãn, kẹp cổ kéo anh Quyên vào quán nhậu ở gần hiện trường rồi tiếp tục hành hung, đồng thời đe dọa “nếu không xóa thì hết đường về”.

Một lúc sau, khi người dân và lực lượng công an xuất hiện ứng cứu, phóng viên này mới được giải thoát. Anh Quyên sau đó về trụ sở công an phường Xuân Hà để làm đơn trình báo vụ việc, còn nhóm người tấn công anh Quyên trốn thoát.

Đến sáng 6/4, hai đối tượng hành hung phóng viên là Phan Minh Phúc (SN 1986) và Nguyễn Đình Khải (SN 1986, cùng trú tại quận Sơn Trà) đã đến Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng gặp phóng viên Vĩnh Quyên để xin lỗi.

Giang Thanh