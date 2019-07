Đối tượng ma túy rút chốt lựu đạn chống trả quyết liệt khi bị vây bắt

Quảng cáo

Theo đó, vào khoảng 12h30 phút (ngày 24/7), tại khu vực Quốc lộ 7 (đoạn qua địa bàn bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng Phòng Phòng Chống ma túy và Tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Mỹ Lý, (BĐBP tỉnh Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án 381L, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, các đối tượng gồm: Xồng Bá Hử; (SN 1989) và Xồng Bá Và (SN 1988) cùng trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 2 kg ma túy dạng đá, và 01 quả lựu đạn (đã rút chốt).

Quả lựu đạn mà hai đối tượng đã rút chốt.

Trong quá trình bị vây bắt, các đối tượng đã rút chốt quả lựu đạn mang theo nhằm chống trả để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nên 2 đối tượng bị khống chế nhanh chóng.

Tang vật chuyên án.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo các lực lượng liên quan mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ