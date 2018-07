Đối tượng sát hại cô giáo mầm non lĩnh án chung thân

Ngày 20-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (53 tuổi) trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng này là cô D.T.C (49 tuổi) trú xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, giáo viên mầm non của xã Nghĩa Hợp.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, năm 2017, ông Sơn có quan hệ tình cảm với cô C. Trong thời gian yêu đương, cô C nhiều lần hứa công khai mối quan hệ và đến tháng 6-2017 hai người sẽ về ở chung một nhà.

Tuy nhiên, dù đã quá thời hạn nhưng không thấy cô giáo này công khai tình cảm và không thấy nói gì cả. Ông Sơn đến đặt vấn đề tiếp thì bất ngờ nhận được câu trả lời “chỉ đùa thôi”. Quá sửng sốt vì câu trả lời này, ông Sơn năn nỉ nhiều lần vẫn không có kết quả.

Đến 1 giờ sáng 3-7-2017, ông Sơn bực tức không ngủ được nên đánh thức người tình dậy nói chuyện. Mặc cho người đàn ông này van xin, nài nỉ nối lại tình cảm nhưng cô C. vẫn kiên quyết từ chối. Thậm chí nói ông Sơn hãy biến đi và đồng thời tuyên bố kể từ ngày mai không được đến nhà nữa. Cho rằng mình đã bị lừa dối, đối tượng Sơn lấy dao để ở đầu giường chém nhiều nhát vào đầu, mặt, chân tay… khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Theo biên bản kết quả khám nghiệm hiện trường, cô C bị chém 23 nhát vào vùng mặt, đầu, cổ, vai… Sau khi gây án, hung thủ đã khóa trái cửa, đi xe máy đi đến Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú. Được biết, cô C đã li hôn chồng cách đây 15 năm. Một mình cô ở vậy nuôi hai đứa con trưởng thành. Khi xảy ra án mạng, một mình cô giáo này sống ở căn nhà nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Hữu Sơn là một người độc thân. Tại phiên tòa ngày 20-7, bị cáo Nguyễn Hữu Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An truy tố. Đối tượng cho rằng, vì quá yêu cô C, nên khi bị lừa dối tình cảm hắn đã không kiềm chế được bức xúc dẫn đến hành vi mù quáng. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Sơn mức án chung thân. Về dân sự, bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 159 triệu đồng. Hàng tháng phải trợ cấp cho mẹ của cô C 1,5 triệu đồng.

