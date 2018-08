Đối tượng tổ chức trộm cắp tàng trữ nhiều 'hàng nóng'

Vừa tổ chức trộm cắp vừa tiêu thụ hàng gian

Qua các vụ án xảy ra cho thấy, thủ đoạn đối tượng gây án thường lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản tài sản của bị hại như xe dựng ngoài đường, vỉa hè, nơi công cộng hay ở cánh đồng và thậm chí ngay chính trong sân nhà để trộm cắp.

Trung tá Phạm Văn Biển – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Quốc Oai cho biết, trước tình hình trên, Công an huyện đã chỉ đạo, tập trung lực lượng xác minh, rà soát và phát hiện đối tượng tiêu thụ do người khác phạm tội mà có là Nguyễn Văn Phước (30 tuổi, trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai).

Khi Phước bị rơi vào tầm ngắm, ngoài công tác trinh sát trực tiếp và qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, lực lượng trinh sát phát hiện, hàng ngày trong nhà Phước luôn có một nhóm khoảng 3 đối tượng trộm cắp xe máy ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trong nhóm này nổi lên đối tượng Phạm Văn Sơn; Đỗ Đức Hùng (32 tuổi, trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai); Cấn Văn Quyền (31 tuổi, trú tại tổ 1, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai), Phùng Xuân Tư (29 tuổi), Nguyễn Đức Trưởng (31 tuổi) và Trịnh Bá Nhuận (30 tuổi) cùng trú tại xã Tân Tiến, đều thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhận thấy ổ nhóm đối tượng đến nhà Phước có biểu hiện trộm cắp và tính chất chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động địa bàn liên tỉnh và có sự phân công vị trí, vai trò từng đối tượng như có đối tượng thực hiện trộm cắp, có đối tượng tiêu thụ tài sản và thủ đoạn che giấu rất tinh vi trong việc trộm cắp, tiêu thụ, giao nhận xe tang vật.

Cũng qua công tác trinh sát, đối tượng Nguyễn Văn Phước được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu có tàng trữ súng, sẵn sàng chống trả lực lượng công an và người dân để dễ bề tẩu thoát khi bị truy bắt.

Căn cứ các tài liệu trinh sát Công an huyện Quốc Oai đã chỉ đạo tập trung lực lượng và áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm chuyện trộm cắp do đối tượng Phước cầm đầu trong thời gian sớm nhất. Ngày 10/5/2018, Công an huyện Quốc Oai đã xác lập chuyên án “trộm cắp tài sản” để đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Nhiều đối tượng sa lưới

Tang vật của vụ án.

Qua thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định có 3 ổ nhóm (6 đối tượng) nằm trong chuyên án gồm: Phạm Văn Sơn, Đỗ Đức Hùng, Cấn Văn Quyền, Phùng Xuân Tư, Nguyễn Đức Trưởng và Trịnh Bá Nhuận. Tất cả 3 ổ nhóm này đều tiêu thụ tài sản trộm cắp được tại nhà riêng của Phước.

Ngày 17/7/2018, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt khẩn cấp đối với các đối tượng Phạm Văn Sơn, Đỗ Đức Hùng, Cấn Văn Quyền và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Phước.

Quá trình điều tra vụ việc, cơ quan CSĐT đã bắt giữ từng đối tượng. Tại cơ quan công an, 6 đối tượng trong 3 ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã khai nhận gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình).

Khám xét nơi ở khẩn cấp của Nguyễn Văn Phước, cơ quan công an đã thu giữ được 2 xe máy, 3 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn ghém đã nhồi thuốc nổ, 2 khoá số 8 và rất nhiều giấy tờ, tài liệu, nhiều hộp linh kiện, phụ tùng xe máy tại nhà Phước nghi liên quan đến hành vi phạm tội của Phước.

Riêng đối với Phùng Xuân Tư, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc nhưng tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Tư trên địa bàn huyện Chương Mỹ nên cơ quan điều tra đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Chương Mỹ thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến hành điều tra vụ án, Công an huyện Chương Mỹ làm rõ và tạm giam 3 nghi can trong ổ nhóm này gồm: Phùng Xuân Tư, Nguyễn Đức Trưởng và Trịnh Bá Nhuận để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện huyện Quốc Oai vẫn đang tiếp tục phối hợp với công an các huyện liên quan để điều tra, mở rộng vụ án.

Quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai cũng đã làm rõ một số vụ án. Điển hình, khoảng 10h ngày 31/3/2018, Phạm Văn Sơn cùng Đỗ Đức Hùng và Cấn Văn Quyền rủ nhau đi trộm cắp chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave, BKS: 29V7– 340.21, của ông Nguyễn Văn Tiến tại khu vực cánh đồng Chằm, thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai mang bán cho Nguyễn Văn Phước được 4 triệu đồng rồi chia nhau tiền ăn tiêu.

Tương tự, khoảng 12h ngày 14/7/2018, Phùng Xuân Tư và Đỗ Đức Hùng rủ nhau lên thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để trộm cắp xe máy. Tư điều khiển chiếc xe Dream, BKS: 30Y1 – 3654 chở Hùng đi quanh khu vực thị trấn Xuân Mai.

Khi đến trước cửa Gara ô tô gần nhà máy CP thì Tư phát hiện chiếc xe Wave màu xanh bạc dựng trước cửa, không người trông giữ liền phân công Hùng đứng cảnh giới, còn Tư dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc rồi mang bán cho một người quen của Hùng.

Không chỉ hoạt động trong địa bàn Hà Nội, các ổ nhóm trộm cắp này còn dạt sang các địa bàn tỉnh giáp ranh để hành nghề. Cụ thể, khoảng tháng 5/2018, Sơn và Quyền cùng nhau lên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để “săn mồi”. Tại đây, bộ đôi này đã trộm cắp được chiếc xe Wave màu bạc tại khu vực chợ Lương Sơn, huyện Lương Sơn rồi mang về bán cho Phước được 5 triệu đồng.

Trung tá Phạm Văn Biển cho biết, sau khi triệt phá ổ nhóm 7 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tình hình trộmc ắp xe máy trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng như các địa bàn giáp ranh như Chương Mỹ (Hà Nội), Lương Sơn (Hoà Bình) đã giảm rõ rệt.

Minh Đức