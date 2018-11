Đối tượng trốn truy nã bị bắt lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Ngày 18/11, cơ quan Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh An Giang đã di lý Nguyễn Thành Tý (35 tuổi, huyện Phú Tân, An Giang) - đối tượng trốn truy nã trước đó từ TP.HCM về TP Long Xuyên để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài vụ án trên, Tý đang mang bản án 42 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, do TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên ngày 3/8/2017.

Do được gia đình bảo lãnh tại ngoại, Tý chưa phải chấp hành án và tiếp tục vi phạm pháp luật tại tỉnh An Giang.Ngày 11/6, Công an tỉnh An Giang ra lệnh truy nã Tý. Sau hơn 5 tháng lần theo dấu vết, 2h ngày 18/11, cảnh sát bắt được Tý khi người này đang trốn tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM.