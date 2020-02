Đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây sang châu Âu giá 20.000 USD

Quảng cáo

Ngày 21/2, TAND TP Hà Nội tuyên Đào Thị Huyền (SN 1976) hình phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. Cùng tội danh, các bị cáo Cao Thị Lan (SN 1976, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Hoa (SN 1984), Nguyễn Anh Sơn (SN 1986), Nguyễn Duy Chiến (SN 1982, đều ở Nghệ An) phải nhận mỗi người 3 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2018, các nước Srilanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trục xuất 14 người Việt Nam về nước nên cơ quan công an tiến hành xác minh. Điều tra cho thấy, những người này đi nước ngoài dưới sự tổ chức của một đường dây chuyên tổ chức cho người Việt đi nước ngoài bằng cách cho họ xuất cảnh sang một nước châu Á khác với danh nghĩa du lịch.

Từ đây, người xuất cảnh sẽ dùng hộ chiếu của Trung Quốc hoặc Đài Loan, dán ảnh mình lên trên để nhập cảnh vào châu Âu. Họ còn được học cách phát âm địa chỉ trên hộ chiếu bằng tiếng Trung để trả lời nếu được hỏi.

Chi phí của việc sang châu Âu dao động từ 19.500 – 22.000 USD/người. Các đối tượng thỏa thuận sẽ thanh toán theo phương thức, người xuất cảnh đến Hy Lạp phải gọi điện về để người nhà trả tiền như thỏa thuận.

Phụ trách đường dây này là Hồ Văn Đinh – người đã trốn sang Hy Lạp từ năm 2017 nên biết cách thức, đầu mối đưa người trốn ra nước ngoài. Đến năm 2018, Đinh tham gia một tổ chức tội phạm chuyên tổ chức cho người Việt sang châu Âu do một đối tượng Trung Quốc cầm đầu.

Đinh giao nhiệm vụ cho vợ là Đào Thị Huyền tập hợp các hồ sơ, thu tiền của những người muốn trốn ra nước ngoài để gửi thông tin tới ông chủ ở Trung Quốc. Thực hiện việc này, Huyền đã thu hộ chiếu, ảnh của người đi sau đó gửi qua facebook cho chồng. Sau đó, Đinh sẽ gửi lại vé máy bay, thông tin đặt phòng khách sạn để Huyền chuyển cho những người bỏ trốn.

Đơn cử, năm 2017, bị cáo Hoa tìm gặp và nói sẽ giới thiệu người có nhu cầu đi châu Âu cho Huyền với tiền công môi giới 500 USD/người. Sau đó, Hoa giới thiệu chị Phạm Thị Lan Anh đi Đức với giá 20.000 USD và anh Nguyễn Trọng Hoàn đi Pháp với giá 19.500 USD.

Vợ chồng Đinh, Huyền đã tổ chức cho 2 người này xuất cảnh sang Thái Lan du lịch rồi qua một vài nước trước khi đến Hy Lạp. Tới nơi, Lan Anh và Hoàn đã gọi điện về, báo gia đình đưa tiền cho Hoa như thỏa thuận trước đó.

Tổng cộng, vợ chồng Đinh – Huyền cùng các bị cáo khác đã tổ chức cho 21 người đi sang châu Âu trong đó có 16 người vẫn bỏ trốn, 5 người bị trục xuất về nước. Hiện nay, Hồ Văn Đinh vẫn đang ở nước ngoài nên cơ quan tố tụng sẽ xử lý sau.

Vụ án còn nhiều người liên quan hoặc chưa được làm rõ như đối tượng cầm đầu ở Trung Quốc; 2 đối tượng người Malaysia tên Wai Boon Yoke và Chew Lay Su (hiện bị cấm nhập cảnh)…

Ngoài ra, Huyền còn khai đã cùng chồng tổ chức cho một đoàn 38 khách nữ trốn đi nước ngoài. Hiện tại, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ việc này cho Công an tỉnh Nghệ An giải quyết.

CTV PL