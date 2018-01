Đôi vợ chồng khổ vì 'án treo' mãi không kết thúc

Hồ sơ thể hiện: Ngày 18/5/2004 ông Ngô Trường Giang (khi đó là cán bộ ngân hàng NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, hiện đang là Phó giám đốc ngân hàng NN&PTNT chi nhánh thị xã Gia Nghĩa) nhận khoán hơn 20 ha đất rừng tại tiểu khu 1686 của xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha. Sau đó ông Giang chuyển nhượng lại cho ông Trần Văn Sơn (giám đốc Cty Cổ phần Đại Gia Thuận). Năm 2011, ông Sơn sang nhượng lại lô đất nói trên cho vợ chồng ông Lê Trường với giá 2 tỷ đồng.

Tiếp nhận lô đất, vợ chồng ông Lê Trường tiến hành cải tạo trồng tiêu, keo và nhiều loại cây khác. Cuối năm 2014, ông Trường sang nhượng 5 ha cho hai ông Vũ Văn Lợi và ông Đinh Hải Đăng (cùng trú tại thôn 1, xã Đắk Ha), với giá bán hơn 600 triệu đồng bằng giấy viết tay. Hai bên tiến hành giao nhận đất ngoài thực địa, mời cán bộ địa chính xã Đắk Ha tiến hành đo đạc và thống nhất: sẽ đăng ký quyền sử dụng đất khi nhà nước cho phép.

Ông Lợi, ông Đăng vào làm thì xảy ra tranh chấp với bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa). Nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của bà Lan, UBND xã Đắk Ha đã tiến hành kiểm tra thực địa và tiến hành hòa giải. Kết thúc buổi làm việc, UBND xã Đắk Ha kết luận: trong thời gian chưa giải quyết dứt điểm tranh chấp, yêu cầu các bên ngừng sử dụng, canh tác trên lô đất đang tranh chấp. Một thời gian sau, bà Lan đã rút lại đơn yêu cầu giải quyết, vì người bị kiện không liên quan đến phần đất tranh chấp.

Giữa lúc UBND xã Đắk Ha, Xí nghiệp lâm nghiệp Đắk Ha, UBND huyện Đắk G’long đang phối hợp xem xét, xác minh, giải quyết vụ việc thì ông Đăng, ông Lợi gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Trường ra cơ quan công an. Ngày 10/5/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long đã ra quyết khởi định tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng ông Trường, bà Loan để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do vụ việc lừa đảo với số tiền lớn, vụ án được chuyển lên Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Sau 120 ngày tạm giam vợ chồng ông Trường, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long, Công an tỉnh Đắk Nông không chứng minh được hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 bị can này. Ngày 15/9/2016 VKSND huyện Đắk G’long ra quyết định huỷ bỏ biện pháp tạm giam, yêu cầu: Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’long và nhà tạm giữ Công an huyện Đắk G’long trả tự do cho bị can Tôn Nữ Kim Loan và bị can Lê Trường theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, quá trình về địa phương khi cơ quan tiến hành tố tụng có giấy triệu tập, bị can phải có mặt.