Đóng cửa bên ngoài, cơ sở karaoke lén đón khách vào sử dụng ma túy

Vào lúc 1h30’ ngày 14/4 Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke 4567 đã phát hiện cơ sở này không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi vẫn hoạt động đón khách.

Thời điểm kiểm tra, bên ngoài cơ sở karaoke này đóng cửa như không hoạt động để che mắt, đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong cơ sở đã phát hiện 1 phòng hát với 6 khách (4 nam, 2 nữ) đang tổ chức hát và sử dụng ma túy, trên bàn còn có các dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua test nhanh cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 của phường Thống Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở trên và xử lý các đối tượng sử dụng ma túy.

Nam Định: Khởi tố 1 đối tượng, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Ngày 14/4, Công an huyện Nghĩa Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đoàn Quốc Được (22 tuổi, trú tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào ngày 11/4, Được điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi thành viên tổ công tác số 10 của UBND xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, Được không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy và đã xô vào anh Dương Quốc Tế, Công an viên xã Hoàng Nam đang là thành viên tổ công tác khiến anh Tế bị thương, hiện phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng.

Tổ công tác của UBND xã Hoàng Nam đã bắt giữ Đoàn Quốc Được bàn giao cho Công an huyện Nghĩa Hưng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đoàn Quốc Được bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Hoàng Long.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh xử phạt trên 300 trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người nơi công cộng. Trong đó, Công an huyện Vụ Bản phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm quán karaoke Sao Băng (thôn Trung Cấp, xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản) do cố tình mở cửa cho 12 đối tượng (8 nam, 4 nữ) tụ tập hát karaoke, không đeo khẩu trang.

Mạnh Thắng-Hoàng Long