Đồng Nai: Điều tra vụ cha hiếp dâm con gái nhiều lần

Ngày 17/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chuyển hồ sơ điều tra vụ án "Hiếp dâm trẻ em" lên Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.



Theo cơ quan Công an TP Biên Hòa, bước đầu điều tra xác định NVT. (42 tuổi, tạm trú xã Phước Tân, TP Biên Hòa) đã nhiều lần xâm hại tình dục con gái mình là cháu KA (14 tuổi) đang học lớp 8 trên địa bàn TP Biên Hòa.

Trước đó, vào tháng 2/2017, trong lúc bé KA ở nhà một mình thì người cha kêu con gái vào phòng ngủ đấm lưng rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, bé gái bị người cha hăm dọa sẽ giết, đồng thời cho em tiền mua bánh, nước ngọt, chơi game để không kể cho người khác biết. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều tháng mà những người thân của bé gái không hề bị phát hiện.



Đến ngày 3/5/2018, khi tiếp tục bị cha giở trò đồi bại, bé gái không thể chịu đựng được nữa nên kể cho cô giáo chủ nhiệm biết chuyện. Ngay sau đó cô giáo chủ nhiệm cùng Ban giám hiệu nhà trường đã trình báo sự việc với Công an xã Phước Tân.



Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã có văn bản đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sớm có ý kiến với các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu làm rõ, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.



Hiện cơ quan Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ ban đầu và nhận thấy đây là hành vi Hiếp dâm trẻ em nên đã chuyển lên PC44 Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh