DongABank bốc hơi 3.500 tỷ: Vũ 'nhôm' dính líu gì?

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã chuyển Kết luận điều tra cho VKS, kết luận các bị can phạm hai tội danh “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại DongABank.



Cụ thể kết luận điều tra cho rằng, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank ) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, qua đó ông Bình đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.405 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...



Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định ông Bình dùng gần 65 tỷ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ điều tra Công an TPHCM, người cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này).

Kết luận điều tra cho rằng từ sai phạm chính của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy kế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Ông Bình bị truy cứu về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do đã chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng sử dụng cá nhân, chiếm đoạt của DAB 1.700 tỷ đồng.



Về tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” mà Cơ quan điều tra quy buộc ông Bình là do ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 85 tỷ đồng để tất toán cho một khoản vay; 49 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác; Đáng lưu ý là ông Bình chỉ đạo xuất khẩu vàng trái phép, gây thiệt hại 611 tỷ đồng; Kinh doanh ngoại hối trái phép thiệt hại 384 tỷ đồng; Gây thiệt hại cho DongABank 1.600 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cũng quy buộc bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DongABank) sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank để ông Bình mua cổ phần; Bà Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong khoản DongABank cho vay 270 tỷ đồng… Hành vi này của bà Xuyến phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm…”.



Ngoài ra, bà Xuyến cũng bị truy cứu tội “Cố làm trái…” khi tham gia xuất khẩu vàng và kinh doanh trái phép vàng 611 tỷ đồng; Chi lãi ngoài 467 tỷ đồng và chi sai nguyên tắc 9 tỷ đồng; Gây thiệt hại chung cho DongABank 1.088 tỷ đồng. Bà Xuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân 40 tỷ đồng và liên đới trách nhiệm số tiền gần 1.600 tỷ đồng thiệt hại của DongABank.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) bị truy cứu tội “Cố ý làm trái…” khi duyệt, ký tờ trình cho hai công ty vay gây thiệt hại 252 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DongABank), bị quy buộc liên đới gây thiệt hại 3.180 tỷ đồng; Đỗ Thanh Hùng (Thủ quỹ Hội sở DongABank) liên đới số chịu trách nhiệm số tiền thiệt hại 2.500 tỷ đồng; Lê Kiên Giang (Phụ quỹ Hội sở) liên đới trách nhiệm số tiền thiệt hại 292 tỷ đồng; Nguyễn Văn Thuận (Phó Giám đốc DongABank) liên đới trách nhiệm gây thiệt hại 1.300 tỷ đồng.



Các cán bộ DongABank khác là Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Võ Hoàng Đông, Nguyễn Huỳnh Đăng, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Ái Lan, Trương Quốc Tân, Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TPHCM), Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH TM Thực phẩm Sao Việt Nam) cùng bị quy kết liên đới chịu trách nhiệm số tiền thiệt hại từ 35 đến gần 1.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Ðà Nẵng) - người vừa bị TAND TP Hà Nội trong phiên xử ngày 30/7 tuyên phạt 9 năm tù về tội “ Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”, cũng bị Cơ quan điều tra quy kết tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongABank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.

