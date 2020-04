Đột kích, bắt 7 đối tượng 'phê' ma túy trong khách sạn

Theo đó, khoảng 2h30phút ngày 20/4, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Vinh bất ngờ kiểm tra căn phòng 409 một khách sạn tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, Nghệ An thì phát hiện 7 đối tượng (gồm 4 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 0,3g hồng phiến và 0,1g ma túy đá.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an ngay sau đó. Tại cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng khai nhận thuê một phòng của khách sạn trên địa bàn TP.Vinh để "phê" ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng

Các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau gồm: Nguyễn Xuân Th. (SN 1973, trú phường Cửa Nam, TP.Vinh); Trần Quốc Tr. (SN 1972, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương); Nguyễn Đình C. (SN 1978, trú phường Quán Bàu, TP.Vinh); Mai Văn C. (SN 1986, trú xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương); Vy Thị Th. (trú xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) và Nguyễn Thị Cẩm V. (SN 1982, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Trong đó, 3 đối tượng nữ là nhân viên của một số quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn TP.Vinh.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Quảng Nam: Thêm một quán karaoke bị tước giấy phép

Ngày 20/4, UBND TP Tam Kỳ, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã thu hồi giấy phép kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ), chủ quán karaoke Ruby.

Ông Tuấn bị xử phạt về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng với mức phạt 7,5 triệu đồng; xử phạt hành chính về hành vi người chủ để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực quản lý với mức phạt 10 triệu đồng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm thanh niên nam nữ tụ tập, phê ma túy giữa mùa dịch tại quán karaoke Ruby.

Ngoài ra, quán karaoke Ruby cũng bị tước giấy phép kinh doanh vì vi phạm điều 16, Nghị định 54 và sai phạm trong việc không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước đó, rạng sáng 13/4, Công an TP Tam Kỳ đột kích quán karaoke Ruby thì phát hiện 12 người đang bay lắc tại phòng 405. Kiểm tra nhanh, có 11 người (trong đó có một nữ) dương tính với ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản về 2 hành vi vi phạm gồm sử dụng trái phép chất ma túy và tập trung đông người trong thời điểm dịch COVID-19 với nhóm người trên.

Đồng Nai: Thông tin xông hơi chữa khỏi COVID-19 nam thanh niên bị công an xử lý

Ngày 20/4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã mời anh N.H.L ngụ tại xã An Phước, huyện Long Thành lên trụ sở công an để làm rõ về nội dung đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Công an huyện Long Thành đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “Long Nguyen” do anh L. Làm chủ đã đăng tải thông tin có người bạn bị nhiễm virus Corona được cách ly điều trị bệnh tại nhà. Bệnh nhân đã làm tăng nhiệt độ phòng ở lên 40oC, ủ nước nóng quanh người và xông người toát mồ hôi thải độc tố ra khỏi cơ thể. Sau 2 ngày thì bệnh nhân bình phục, điều này đem lại ngạc nhiên cho bác sĩ…

Anh L. tại cơ quan công an.

Công an huyện Long Thành đã mời anh L. và thanh niên này thừa nhận do lo lắng về tình hình dịch bệnh và do nhận thức còn kém nên đã đăng tải thông tin mà chưa có sự kiểm chứng.

Công an huyện Long Thành đã nhắc nhở và yêu cầu anh L. cam kết không thực hiện các hành vi tương tự, đồng thời gỡ bỏ bài viết trên Facebook.