Đột kích boongke mua bán ma túy được gia cố bằng bê tông và sắt

Khoảng 6h45’ ngày 19/7, Công an huyện Quế Võ chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã đột kích boongke mua bán trái phép chất ma tuý tại xã Phượng Mao (huyện Quế Võ) do Nguyễn Văn Thức (37 tuổi, ở xã Đại Xuân, huyện Quế Võ) cầm đầu. Khi phát hiện cảnh sát, nhóm đối tượng đổ xăng định đốt ma túy hòng tẩu tán tang vật nhưng bất thành.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ hơn 2,6 kg ma tuý tổng hợp, gần 150 triệu đồng, nhiều dao, kiếm và súng tự chế.

Đối tượng Nguyễn Văn Thức cầm đầu ổ nhóm ma túy. Theo thông tin ban đầu, để tránh bị phát hiện, Thức cho đàn em gia cố ngôi nhà 2 tầng: phía trước cửa được chắn bởi trụ bê tông; bên trong có 4 lớp cửa sắt đặc; 2 lớp toang sắt phi 100 đổ bê tông hàn chắc chắn; xung quanh tường và trần được bao bởi lớp sắt phi 10 hàn thành lưới mắt cáo kiên cố.

Các đối tượng còn trang bị hệ thống camera giám sát từ xa, thường xuyên có người cảnh giới xung quanh.

Được biết, hàng ngày tại đây có khoảng 200 lượt con nghiện đến mua ma tuý.

Nguyễn Thắng