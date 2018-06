Đột kích nhà nghỉ, thu 23 bánh heroin trị giá hơn 3 tỷ đồng

Trưa 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang Giàng A Páo (39, trú huyện Mường Nhé) và Vàng A Phía (36 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) cùng tang vật 23 bánh heroin.



Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết 2 nghi phạm là mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Lào Cai, đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.



Liên quan đường dây này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 người liên quan, thu giữ 227 bánh heroin.

Theo cảnh sát, hồi tháng 5, PC47 Công an tỉnh phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia lớn. Một "chim mồi" được nhóm buôn hàng cấm sử dụng để cảnh giới, dò đường. 3 ngày trước khi phá án, trinh sát phát hiện "chim mồi" cùng Páo và Phía đi trên 2 xe máy khởi hành từ Điện Biên.



Kiên trì đeo bám, tối 15/6, cảnh sát thấy 3 người này đến huyện Sa Pa (Lào Cai). Hôm sau, 2 trong số đó tiếp tục đi xe máy về huyện Bảo Thắng và thuê nhà nghỉ. Sáng 16/6, thấy một người đi ra khỏi nhà nghỉ rồi trở lại cùng chiếc bao tải, ban chuyên án bất ngờ đột kích và bắt quả 2 nghi phạm cùng tang vật.



Tại cơ quan công an, Vàng A Phía khai 23 bánh heroin được một người thân của anh ta đưa từ Myanmar sang Việt Nam, thuê Phía mang đi bán. Sau đó, Phía rủ Páo tham gia phi vụ, rao bán mỗi bánh với giá 135 triệu đồng (23 bánh heroin trí giá hơn 3 tỷ đồng).



Vụ án đã được Công an tỉnh Lào Cai điều tra mở rộng.

Theo Zing