Theo đó, lúc 23h40 ngày 17/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club tại khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Công an đột kích "siêu vũ trường" tại Hạ Long

Hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát cơ động phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự đồng loạt ập vào vũ trường được cho là nơi ăn chơi bậc nhất miền Bắc. Thời điểm kiểm tra, vũ trường New Hạ Long Club có 78 người tại 6 bàn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa những người này và cả nhân viên của vũ trường về trụ sở để tiếp tục kiểm tra, phân loại.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tại hiện trường một số gói nhỏ nghi là ma túy và tang vật liên quan khác.

New Hạ Long Club được quảng cáo là một siêu vũ trường bậc nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quy mô quốc tế với tổng mức kinh phí đầu tư lên đến hơn 3 triệu đô với sức chứa của vũ trường này lên đến 1.500 người.

