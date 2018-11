Đột kích sới bạc, tạm giữ 16 người cùng hàng chục triệu

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 7h20 ngày 28/11 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp công an xã Long An bất ngờ ập vào phần đất trống ở mé kinh thuộc địa bàn ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành.

Tang chứng được cơ quan chức năng thu giữ.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ 16 đối tượng có độ tuổi từ 28 đến 42 tuổi và phần đông đều cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tụ tập và tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Qua kiểm tra nhanh xung quanh khu vực tổ chức tụ điểm này, cơ quan chức thu giữ 1 con gà đá, 1 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ loại 5kg dùng để cân gà, 24 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 8 xe máy các loại, 14 điện toại di động các loại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ trên người của các đối tượng là 52 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Đức Thịnh