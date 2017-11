Dự án 79 triệu USD bị giả mạo hồ sơ: C45 tiếp tục lên tiếng

Trong văn bản này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) tiếp tục khẳng định quan điểm giống như đã trao đổi nhiều lần với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây về vụ việc.



Theo đó, căn cứ kết quả điều tra xác định tài liệu là Quyết định HĐTV 30-2016 ngày 23/4/2016 của Hội đồng thành viên VK Housing bị giả mạo về nội dung, chức danh là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (thành viên liên doanh trong VK Housing).



Kết quả điều tra cũng xác định tài liệu là Quyết định số HĐTV 30-2016 cùng hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của VK Housing được bà Trương Hoàng Vy (Giám đốc Công ty Luật TNHH Trẻ) nhận từ ông Lin Kou Wei (Giám đốc Công ty DWS Star Bridge Limited Liability Company) để thuê Nguyễn Hoàng Minh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nộp, nhận giấy chứng nhận đầu tư.



Để điều tra làm rõ nội dung vụ việc, xác minh nguồn ra đối với tài liệu là Quyết định HĐTV 30-2016, xác định hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Quang Tống (Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà), C45 đã nhiều lần mời, triệu tập và có văn bản đề nghị bà Yeh Kou, Shun- Kuai (là người đại diện theo pháp luật của VK Housing) và ông Lin Kou Wei (là người cung cấp Quyết định HĐTV 30-2016 cho Trương Hoàng Vy) đến làm việc, cung cấp tài liệu liên quan.



Tuy nhiên, bà Yeh Kou, Shun- Kuai và ông Lin Kou Wei không đến làm việc theo yêu cầu, không phối hợp cung cấp tài liệu, gây khó khăn cho việc điều tra làm rõ vụ việc, ảnh hưởng đến quá trình điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Quang Tống và người liên quan.



C45 đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72)- Bộ Công an xác minh lịch sử xuất nhập cảnh, kết quả xác định bà Yeh Kou, Shun-Kuai có một lần nhập cảnh vào Việt Nam và đến ngày 21/4/2016 đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, cho đến nay chưa nhập cảnh trở lại Việt Nam.



Tiếp tục điều tra xác minh, ngày 11/5/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn số 334/C45-P8 thông báo kết quả điều tra và kết luận: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của VK Housing là giả mạo.



Giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 (cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 4/12/2009). Sau đó, C45 đã trao đổi kết quả để Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM giải quyết theo thẩm quyền.



Đến ngày 17/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp tục có công văn số 2835/C45-P8 trao đổi, xác định “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh nhà Việt Nam- Hàn Quốc là giả mạo” là kết luận của Cơ quan Công an theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



“Từ kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an kết luận: Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam- Hàn Quốc (VK Housing) đã ban hành và sử dụng các văn bản, tài liệu có nội dung giả mạo để đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM”- văn bản gửi tới UBND TPHCM của C45 nêu rõ.



C45 cho rằng, do bà Yeh Kou Shun- Kuai (Tổng giám đốc VK Housing) là người ký văn bản có nội dung giả mạo và ông Lin Kou Wei (Giám đốc Công ty DWS Star Bridge Limited Liability là người cung cấp các văn bản, tài liệu bị giả mạo) không đến làm việc theo yêu cầu, không cung cấp tài liệu liên quan nên chưa đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Quang Tống và những người có liên quan; chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý vụ việc trên về hình sự.



Do thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố hình sự đã hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo kết quả giải quyết gửi tới các cơ quan chức năng co liên quan biết, giải quyết vụ việc theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Như thông tin đã phản ánh, đầu tháng 10 vừa qua Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) vì được cấp trên cơ sở thông tin giả mạo. Quyết định này được đưa ra dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; căn cứ các Công văn số 334/C45-C8 ngày 11/5/2017 và Công văn số 2835/C45-P8 ngày 17/8/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an… Từ đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM quyết định hủy bỏ lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của VK Housing tại lần đăng ký thay đổi thứ 2 được cấp chứng nhận ngày 21/4/2017, do bà Yeh Kou, Shun-Kuai (quốc tịch Trung Quốc) là người đại diện theo pháp luật. Đồng thời khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 được UBND TPHCM cấp lần thứ 01 ngày 4/12/2009, do ông Jong- Suk, Lee (quốc tịch Hàn Quốc) là người đại diện theo pháp luật.

Theo Dân trí