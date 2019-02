Đu dây vào cửa hàng trộm hàng chục chiếc điện thoại trị giá gần một tỷ

Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm táo tợn ở cửa hàng Điện máy xanh có địa chỉ tại thị trấn Phú Mỹ. Dấu vân tay mà tên trộm để lại hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của một đối tượng đang bị Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã với tội danh “Cướp tài sản và trộm cắp tài sản”. Hiện lực lượng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Đồng Tháp truy bắt đối tượng này.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 11/2, tên “đạo chích” đã dùng công cụ hai lưỡi cắt song sắt và hệ thống báo động của cửa hàng, rồi đu dây tự chế (dây dù) từ trên trần la phông xuống. Sau đó, hắn mở khóa tủ trưng bày và lấy đi 58 chiếc điện thoại các loại, rồi tẩu thoát bằng đường đã đột nhập.

Đến sáng cùng ngày, nhân viên cửa hàng là anh Trần Văn Thái (20 tuổi, ngụ An Giang) thức dậy thì tá hỏa phát hiện cửa kính tủ trưng bày điện thoại bị mở và mất tất cả các điện thoại di động nên liền báo cho người quản lý. Sau đó, cả 2 cùng đến Công an huyện Phú Tân trình báo vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật hình sự tiến hành điều tra và khám nghiệm hiện trường. Hiện lực lượng Công an vẫn đang nỗ lực truy nã đối tượng để điều tra làm rõ vụ trộm táo tợn nói trên.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 3/1, tại một cửa hàng điện thoại di động ở tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra một vụ trộm cắp tài sản với phương thức tương tự. Đối tượng đã đột nhập bằng cách đu dây từ nóc nhà xuống và lấy cắp 14 điện thoại Iphone X trị giá 400 triệu đồng.

Kim Hà