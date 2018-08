Đủ điều kiện khởi tố chủ tịch xã bị bắt quả tang đánh bạc

Ngày 14/8, nguồn tin từ Huyện ủy Đắk Song cho biết: Đơn vị này vừa nhận được Thông báo số 443 do Đại tá Đỗ Trọng Hoãn - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, ký về việc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 4/8 đến 31/10/2018 đối với ông Nguyễn Hồng Phong (SN 1975, trú xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) về tội Đánh bạc quy định tại khoản 2, điều 321 Bộ luật Hình sự. Thời điểm bị bắt quả tang đánh bạc, ông Phong đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Nâm N’jang.

Trụ sở làm việc UBND xã Nâm N'jang

Theo thông báo này, vào ngày 25/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang vụ đánh bạc xảy ra tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức An (huyện Đắk Song), trong đó có ông Nguyễn Hồng Phong tham gia. Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng có đủ cơ sở khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phong.

“Vậy cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thông báo cho Huyện ủy Đắk Song biết để cấp ủy xem xét đình chỉ sinh hoạt Đảng, xử lí các chức vụ về Đảng theo quy định của Đảng, xử lý chức vụ chính quyền theo quy định của pháp luật Nhà nước”, trích thông báo 443.

Cùng ngày, ông Lê Ngọc Phúc - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đắk Song, cho biết: Sau khi nhận thông báo của Công an tỉnh Đắk Nông, Huyện ủy sẽ làm các thủ tục tiếp theo đúng quy trình về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và đình chỉ công tác chức vụ đối với ông Phong để phục vụ cho công tác điều tra.

Một số nguồn tin của Tiền Phong cho biết, vụ việc đánh bạc bị bắt quả tang ngoài ông Phong có nhiều người khác tham gia, nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin của những con bạc khác và số tiền trên chiếu bạc cụ thể là bao nhiêu.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong hai ngày 26 và 27/7/2018, ông Nguyễn Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã Nâm N’jang, không lên trụ sở làm việc và cũng không báo trước khi nghỉ bất thường. Trong lúc đó, điện thoại không liên lạc được.

Ngay sau sự việc vắng mặt bất thường của vị Chủ tịch UBND xã Nâm N’jang, UBND huyện Đắk Song đã đề nghị chính quyền địa phương có báo cụ thể. Sự việc đang được xác định, ông Phong vắng mặt nhiều ngày tại nhiệm sở và không liên lạc được do có liên quan đến một vụ đánh bạc bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện.

Mấy ngày gần đây, ông Phong đã xuất hiện tại trụ sở UBND xã Nâm N’jang.

