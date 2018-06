Du khách Pháp bị người đàn bà xinh đẹp đánh thuốc mê cướp 300 triệu

Ngày 18/6, Công an quận 7 (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tú Uyên (36 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, người đàn ông quốc tịch Pháp, 62 tuổi, quen Uyên trên mạng xã hội. Sau nhiều lần nói chuyện trở nên thân tình, ông cảm mến người đàn bà xinh đẹp, mời đến nhà ở khu dân cư Him Lam (quận 7) chơi, cuối tuần trước.



Trong bữa cơm hai người uống bia. Một lúc sau người đàn ông ngoại quốc bất ngờ chếnh choáng, mê man. Khi tỉnh dậy ông phát hiện mất nhiều tiền, điện thoại, máy ảnh... tổng trị giá gần 300 triệu đồng.



Cảnh sát gặp khó khăn vì nạn nhân không nhớ nhân dạng nghi can, tài khoản mạng xã hội đã bị xoá, camera trong khu vực chỉ ghi nhận được hình ảnh từ xa, rất mờ.



Xác định thủ đoạn chuốc thuốc mê cướp tài sản của người đàn bà này rất chuyên nghiệp, cảnh sát truy xét tất cả các nghi can liên quan. Uyên bị phát hiện sống tại căn hộ sang trọng tại chung cư Era Town (quận 7) cùng người tình.



Cô ta được cho là đã thừa nhận hành vi, cho biết đã ly hôn, hai con đều ở với cha. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo VnExpress