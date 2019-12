Đưa nữ sinh tố bị bảo vệ hãm hiếp ở trung tâm đi giám định

Quảng cáo

Trưa nay (5/12), lãnh đạo Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đơn vị đã nhận thụ lý vụ án và đang tiến hành điều tra làm rõ theo đơn tố cáo của N.T.H. (18 tuổi, quê Nghệ An) về việc bị ông N.S.V. (46 tuổi, bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương) hãm hiếp 2 năm liền.

Hiện công an thị xã Thuận An đã đề nghị Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (nơi H. đang lưu trú) và Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM phối hợp để đưa H. đi giám định. Qua đó, làm cơ sở để củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 11/2019 em N.T.H. bất ngờ gửi đơn tố cáo ông N.S.V bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương hãm hiếp trong hai năm ở trung tâm này.

Đơn được gửi đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM nơi em H. đang ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM sau khi được chuyển từ Bình Dương lên.

Bị tố hãm hiếp nữ sinh nhưng ông N.S.V phủ nhận hành vi và cho rằng nữ sinh tự bịa chuyện và ông sẵn sáng làm bất cứ điều gì nếu cơ quan chức năng đề nghị với hy vọng vụ việc sáng tỏ.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã ngưng công việc của ông N.S.V. ở bộ phận bảo vệ - quản giáo, và điều chuyển ông V. về phòng hành chính, để sẵn sàng làm việc khi công an yêu cầu.

Hương Chi