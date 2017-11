Dùng búa đinh phá két sắt trộm 200 triệu đồng

Đặng Văn Doanh.

Chiều 15/11, Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Doanh (47 tuồi, trú tại huyện Kiến Xương) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.Quá trình điều tra cho thấy, khoảng 16h ngày 13/11, phát hiện nhà ông Phạm Văn Sơn đi vắng, Doanh đã đột nhập vào nhà này qua lối cửa sổ và dùng búa đinh phá két sắt.Sau khi phá được két sắt, anh ta đã lấy đi lượng lớn tiền, vàng và USD đem về nhà cất giấu, tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Doanh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.Trước đó Doanh đã bị Công an huyện Kiến Xương truy tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đánh bạc. Trong lúc đang chờ phán quyết của tòa án, bị can lại gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.Công an huyện Kiến Xương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo Zing