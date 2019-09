Dựng chuyện bị bán sang Trung Quốc, trốn thoát về Việt Nam

Quảng cáo

Trước đó, vào khuya ngày 4/9, khi hai du khách nước ngoài tri hô có một phụ nữ định nhảy xuống hồ Xuân Hương, Đà Lạt, người dân địa phương đã xúm lại can ngăn và đưa đến Công an Phường 1 (TP. Đà Lạt). Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai tên là Nguyễn Thị Tuyết (39 tuổi, quê quán Hà Nội). Lúc lên 5 tuổi bị người tên là Nguyễn Thị Lan (vợ bé của bố) đón đi chơi, sau đó đưa qua Trung Quốc. Từ năm 18 tuổi, Tuyết bị bà Lan ép buộc “đi khách” tại một động mại dâm; đến năm 23 tuổi bị gả vào gia đình có 7 người đàn ông và phải phục vụ tình dục cho cả 7 người…

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt tiến hành xác minh, đến chiều ngày 13/9, bước đầu xác định sự thật không như lời khai của đối tượng. Người phụ nữ này tên thật là Hoàng Thị Bé (39 tuổi, quê thôn Đồng Kênh, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Bé không bị mua bán sang Trung Quốc mà đi cùng mẹ, bị phía Trung Quốc trả lại Việt Nam qua Đại sứ quán hai bên. Thời gian qua, cụ thể từ 6/2017 đến nay, Bé đã ở tại nhiều trung tâm BTXH của các tỉnh.

Kim Anh