Dùng dao tự chế tấn công Công an, giải cứu bạn nghiện

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 2 đối tượng là Trần Bá Thịnh, 23 tuổi, thường trú tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch và Lương Kim Sơn, 25 tuổi, thường trú tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo điều tra, vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 5/6, tại ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Việt (thường gọi là Việt Trắng), 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng lúc đó, Trần Bá Thịnh là bạn của Việt đi qua thấy bạn bị bắt nên phóng xe về rủ thêm Lương Kim Sơn đi giải cứu Việt. Thịnh lấy 2 dao tự chế, đưa Sơn 1 con, Thịnh giữ 1 con, chạy đến nơi lực lượng chức năng đang dẫn giải Việt.



Sơn, Thịnh đã lao vào ép xe của lực lượng công an và la ó yêu cầu thả Việt ra; đồng thời dùng dao tự chế hung hãn tấn công lực lượng chức năng. Nhân cơ hội này, Việt leo lên xe máy của Thịnh bỏ chạy. Sơn tiếp tục dùng dao tự chế vung chém đe dọa lực lượng chức năng, cản đường cho Thịnh chở Sơn chạy thoát.



Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt được tên Việt khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Biết tin Việt bị bắt, Thịnh và Sơn đã tìm đến Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, cả 3 đối tượng đều nghiện ma túy đá.

Theo Công lý