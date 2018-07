Dùng kéo đâm chết anh rể do bị đánh

Ngày 30/7, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Thạch Khum (SN 1987, tên gọi khác là Oanh), ngụ tại ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) 10 năm tù giam về tội “Giết người”. Nạn nhân là Thạch Na (SN 1974, anh rể Khum, ở cùng nhà với bị cáo)

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 14 giờ ngày 22/01/2018, Thạch Khum kêu Thạch Hoàng Duyên (SN 2004, cháu ruột, là con của Thạch Na đi mua rượu về nhà cho Khum uống. Khi uống gần hết rượu thì Khum nghỉ. Đến khoảng 17 giờ, Thạch Na cũng đi uống rượu ở nơi khác về đến nhà và xảy ra cự cãi với Khum.

Trong lúc cự cãi, Na lấy một cây tre đánh trúng đầu Khum làm khúc tre bị gãy. Khum bỏ đi vào nhà thì Na tiếp tục dùng một cây tre (là dụng cụ người dân địa phương dùng để dặm lúa, đầu có gắn móc kim loại) định đánh Khum thì Khum lấy một cây kéo cầm trên tay rồi đi ra phía trước. Thấy Khum ra, Na tiếp tục đánh thì bị Khum dùng kéo đâm một nhát trúng vào ngực trái của Na.

Đâm xong, Khum vào nhà cất kéo, còn Na ra mương nước cạnh nhà rửa vết thương rồi lại nằm cạnh gốc cây me gần nhà. Thấy Na bị chảy máu nhiều, Khum lấy áo bịt vết thương rồi hô hoán nhờ mọi người đưa anh rể đi cấp cứu nhưng khi đến trạm y tế xã An Ninh thì Na đã tử vong. Tối cùng ngày, Khum đến cơ quan công an tự thú.

