Dựng kịch bắt cóc chính mình để tống tiền...gia đình

Ngày 6/11, Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa làm rõ sự thật vụ bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khuya 1/11, Công an TP. Hội An nhận được cuộc gọi cầu cứu của ông Trần B. (43 tuổi, trú phường Cẩm An, TP. Hội An), về việc con trai là Trần Quốc Tr. (18 tuổi) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch khống chế, bắt giữ, đánh đập ngay tại nhà, ép gia đình ông phải trả số tiền 150 triệu đồng mà Trọng đã nợ.

Quá lo lắng, hoảng sợ, ông B. gọi điện cầu cứu Công an TP. Hội An. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP. Hội An nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Trong lúc đó, do không lấy được tiền nên nhóm đòi nợ bắt Tr. đưa lên xe bỏ đi.

Quá trình điều tra, đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hội An đã xác định được một đối tượng trong nhóm đòi nợ là Phạm Viết C. (24 tuổi, trú phường Cẩm Châu, TP. Hội An) nên đã triệu tập Cương đến cơ quan điều tra làm việc.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Tr. đang nợ tiền nhiều người tại địa phương nên đã bỏ nhà ra TP. Đà Nẵng làm việc tại quán nhậu và cũng để trốn nợ và tính cách kiếm tiền phi pháp.

Ngày 1/11, Tr. liên lạc với C. nhờ dàn dựng cảnh Tr. bị bắt giữ để gia đình mình trả nợ hộ. Tr. cũng viết một giấy nợ với nội dung đang nợ C. số tiền 150 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 1/11, Tr. cùng C. và 4 người khác đi trên xe ô tô 7 chỗ đến nhà Tr. Tại đây, nhóm của C. bắt đầu dàn cảnh đánh Tr. ngay trước sân nhà ông B. để đòi nợ nhưng khi thấy ông B. gọi điện trình báo công an nên cả nhóm tháo chạy.

Kế hoạch bắt cóc tống tiền bị "vỡ", Tr. đến thuê nhà nghỉ ở xã Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để ở tuy nhiên ngày hôm sau, cả Tr. và C. bị Công an TP. Hội An mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả hai này đã khai nhận toàn bộ nội dụng vụ việc.

Hoài Văn