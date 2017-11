Dùng ô tô bán tải vận chuyển 40 bánh heroin

Thực hiện Chuyên án 911LV của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Kon Tum, vào lúc 11h30 tại km số 50, quốc lộ 18B (thuộc huyện Phu Vông, tỉnh Attapư, Lào), lực lượng đánh án của Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an tỉnh Attapư bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Lào là: Thao Lạt (còn gọi Khăm Cợt, 29 tuổi, trú Ma Lăng, Mương Phương, Viêng Chăn, Lào) và Thao Hố (thường gọi Khăm Kẹo, 28 tuổi, trú Hoa Xe, Pắc Xế, Chăm Pa Sắc, Lào) đang mua bán và vận chuyển heroin vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 40 bánh heroin, một xe ô tô bán tải hiệu Hilux không biển số và 2 điện thoại di động.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Công an tỉnh Attapư (Lào) tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật Lào và bàn giao người, tang vật cho Công an tỉnh Attapư tiếp tục xử lý. Quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo an toàn về người và trang bị.

V.Lý - H.Hà