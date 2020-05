Dùng sim điện thoại nhặt được để lừa đảo

Quảng cáo

Theo kết quả điều tra của Công an TP.Vũng Tàu, vào khoảng 23h ngày 19/4 Võ Minh Toàn gặp một vụ TNGT xảy ra trước nhà số 42 Đô Lương (Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trong lúc nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, Toàn nhặt được 1 sim điện thoại số 0966755xx, 1 CMND, 1 GPLX và 1 thẻ ATM đều mang tên Nguyễn Văn Vũ - nạn nhân của vụ tai nạn. Đối tượng gắn sim điện thoại của anh Vũ vào điện thoại, phát hiện sim này có đăng ký tài khoản ví điện tử MoMo nên sử dụng số điện thoại thay đổi mật khẩu đăng nhập ví MoMo của anh Vũ.

Cũng trong thời gian này, sau khi nghe tin anh Vũ bị TNGT, anh Đào Trung Kiên - Giám đốc công ty MV. nơi anh Vũ làm việc đã gọi điện thoại hỏi thăm và Toàn là người nghe máy. Đối tượng tự nhận là hàng xóm của anh Vũ và đề nghị anh Kiên chuyển tiền hỗ trợ chữa trị cho anh Vũ. Lo lắng cho cấp dưới, anh Kiên yêu cầu bộ phận kế toán của công ty chuyển cho anh Vũ ứng lương với số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của anh Vũ.

Thấy điện thoại mang sim của anh Vũ báo số tiền được chuyển đến tài khoản của anh Vũ, Toàn lập tức chuyển 10 triệu đồng từ tài khoản của anh Vũ vào ví MoMo và tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng Vietcombank của Toàn với số tiền 9,3 triệu đồng để rút ra tiêu xài, số còn lại 700 ngàn đồng Toàn nạp card Game online.

Không dừng lại ở đây, Toàn tiếp tục nảy sinh ý đồ dùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân để vay tiền ngân hàng, sau đó chiếm đoạt. Để thực hiện ý định, Toàn gọi điện tới công ty nơi anh Vũ làm việc yêu cầu sao kê bảng lương, đưa hợp đồng lao động, sổ hộ khẩu, bảo hiểm y tế của anh Vũ đưa cho Toàn, để Toàn tới cầm giúp về cho anh Vũ.

Thế nhưng, phát hiện những dấu hiệu bất thường từ yêu cầu của Võ Minh Toàn, công ty MV đã báo cáo sự việc tới Công an Phường 11, TP. Vũng Tàu. Ngày 29/4 khi Toàn đến lấy các giấy tờ trên theo lời hẹn thì bị Công an phường mời về làm việc. Tại đây Toàn khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Kiểm tra trong người đối tượng, Công an phường còn phát hiện 1 bịch ma túy đá, được Toàn mua về để sử dụng.

