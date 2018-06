Dùng xe cấp cứu áp giải kẻ nhiễm HIV xâm hại bé 11 tuổi

Ngày 27/6, TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Hùng (trú cùng địa phương) 2 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô với trẻ em. Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường hơn 17 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.Sáng cùng ngày, phiên tòa khai mạc nhưng Hùng không đến dự. Lực lượng chức năng sau đó sử dụng xe cấp cứu để áp giải bị cáo đến phòng xử án. Trước khi gây án, bị cáo 52 tuổi đang nhiễm HIV.Theo cáo buộc, cuối tháng 4/2017, lợi dụng gia đình hàng xóm vắng bóng người lớn, Hùng gọi bé Hồng (11 tuổi, tên thay đổi) qua nhà anh ta lấy mỳ tôm về ăn. Thấy Hồng đi qua phòng ngủ, Hùng đưa 10.000 đồng cho bé gái rồi lôi vào phòng giở trò đồi bại. Khi mẹ nạn nhân qua tìm con thì phát hiện sự việc. Kết quả pháp y xác định, màng trinh gái chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh. May mắn hơn, nữ nạn nhân không bị lây nhiễm HIV.Tháng 10/2017, VKSND huyện Hoa Lư ra cáo trạng truy tố bị can 52 tuổi về tội Dâm ô đối với trẻ em. Khi Hùng được tại ngoại, vụ việc lập tức gây phẫn nộ dư luận.Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị HĐXX xem xét thay đổi biện pháp tố tụng, bắt tạm giam đối với Hùng, truy tố bị can tội Hiếp dâm trẻ em, khởi tố Hùng thêm tội Cố ý lây truyền HIV cho người khác và tăng mức bồi thường cho gia đình bị hại.Sau khi tòa tuyên án, đại diện gia đình nạn nhân khẳng định họ sẽ kháng án lên cấp phúc thẩm.

Theo Zing