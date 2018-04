Đường dây đánh bạc liên quan tướng Vĩnh: Ai giúp thanh toán trung gian

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.



Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".



Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.



"Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết", một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), tổng số tiền tham gia đánh bạc thông qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là trên 9.700 tỷ đồng. Trong số này, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game gần 9.300 tỷ đồng, chiếm 97%.



Từ tháng 4/2015 đến nay, tại vụ án này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258 tỷ đồng...



Nói về hướng xử lý với các nhà mạng, nguồn tin có thẩm quyền ở Phú Thọ cho biết, hiện các nhà mạng được hưởng lợi bao nhiêu đã có số liệu cụ thể. Tinh thần chỉ đạo của cấp trên là xử lý nghiêm, thu bằng được số tiền các nhà mạng thu bất hợp pháp, không ngoại trừ nhà mạng nào.



"Thẻ cào chỉ được nhắn tin hoặc trao đổi công việc... chứ không được dùng vào các mục đích khác như đánh bạc. Ngoài ra, các đường truyền mạng là tài sản của quốc gia, sử dụng vào mục đích hợp pháp chứ không thể cho thuê để chơi bạc trực tuyến được", nguồn tin cho hay.



Liên quan đường dây đánh bạc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 người, bắt hơn 40 người trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao.



Theo Bộ Công an, đường dây đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.



Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), tổng số tiền tham gia đánh bạc thông qua cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) là trên 9.700 tỷ đồng. Trong số này, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game gần 9.300 tỷ đồng, chiếm 97%.Từ tháng 4/2015 đến nay, tại vụ án này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258 tỷ đồng...Nói về hướng xử lý với các nhà mạng, nguồn tin có thẩm quyền ở Phú Thọ cho biết, hiện các nhà mạng được hưởng lợi bao nhiêu đã có số liệu cụ thể. Tinh thần chỉ đạo của cấp trên là xử lý nghiêm, thu bằng được số tiền các nhà mạng thu bất hợp pháp, không ngoại trừ nhà mạng nào."Thẻ cào chỉ được nhắn tin hoặc trao đổi công việc... chứ không được dùng vào các mục đích khác như đánh bạc. Ngoài ra, các đường truyền mạng là tài sản của quốc gia, sử dụng vào mục đích hợp pháp chứ không thể cho thuê để chơi bạc trực tuyến được", nguồn tin cho hay.Liên quan đường dây đánh bạc này, cơ quan điều tra đã khởi tố 88 người, bắt hơn 40 người trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao.Theo Bộ Công an, đường dây đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Theo VnExpress