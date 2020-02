Đường dây đánh bạc qua mạng giao dịch gần nghìn tỷ đồng Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TP - Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố 56 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Ðánh bạc” trong đường dây đánh bạc qua trang web Powgs.com do Phí Văn Huấn (SN 1981, còn gọi là bầu Huấn, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cầm đầu.