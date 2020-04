Đường dây làm giấy tờ giả, lừa đảo như phim

Quảng cáo

Ngày 19/3, ông Phạm Minh Dũng (trú đường Trần Phú, TP.Đà Lạt) đến cơ quan công an trình báo: ngày 11/3, một người đàn ông mang hộ khẩu, CMND, giấy phép lái xe (GPLX) tên Lê Ngọc Hiệp (36 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đến thuê chiếc ô tô (nhãn hiệu KIA Sedona, biển số 49A-132..., trị giá 1,4 tỷ đồng) với giá thuê 1,2 triệu đồng/ngày.

Đến hẹn trả xe (chiều 15/3), không thấy Hiệp quay lại, ông Dũng gọi số điện thoại 0913.025310 mà Hiệp đã đưa nhưng không liên lạc được; kiểm tra định vị xe thấy mất tín hiệu. Vị trí cuối cùng của xe được cập nhật là lúc 12 giờ ngày 15/3 tại khu vực chân cầu Sài Gòn (Quận 2, TP.HCM).

Phòng CSĐT tội phạm hình sự (Phòng PC02) Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra, xác định sổ hộ khẩu trên là giả, số điện thoại trên cũng chỉ hoạt động trong vòng 4 ngày.

Công an tỉnh đã thành lập chuyên án để đấu tranh, phát hiện ô tô của ông Dũng đang đậu trong một bãi xe thuộc huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), do N. (nhà ở Quận 10, TP.HCM) sử dụng. N.khai vào ngày 15/3, đã mua chiếc xe này của 1 người tên Đ. (trú tại TP.HCM) với giá 250 triệu đồng, kèm theo 1 bộ giấy tờ xe và biển số xe giả (51H-12...).

Qua quá trình điều tra, cơ quan xác định Đ. vừa làm giả giấy tờ vừa môi giới tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Dò được thông tin Đ. hẹn cho khách xem 1 xe ô tô Lexus trong ngày 21/3, từ 8 giờ sáng, trinh sát lần theo dấu vết tóm được Đ. và T. trên đường Nguyễn Duy Trinh (Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM) khi các đối tượng đang giao dịch bán xe.

Qua đó, Phòng PC02 xác minh được tên thật của Đ (tạm thời chưa thể tiết lộ, 33 tuổi, trú tại TP.HCM). Đ. khai vào tháng 2/2020, 1 đối tượng tên Thỏ liên lạc với Đ. để làm giấy tờ giả; đến nay đã làm 5-6 bộ. Sau khi sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt ô tô, Thỏ lại nhờ Đ. môi giới bán xe. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều máy móc, con dấu để làm giả các giấy tờ.

Chiều 23/3, Ban chuyên án xác định, Thỏ chính là Đào Mai Thảo (30 tuổi, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), có tiền án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2015. Nhóm của Thỏ có ít nhất 4 đối tượng.

Đào Mai Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đến ngày 23/3, Thảo liên hệ với Đ. và nói mới lấy được 1 xe KIA, nhờ tìm mối mua, hẹn 8 giờ sáng 24/3 gặp nhau để bàn việc bán xe.

Các trinh sát nhanh chóng khảo sát địa điểm, bám sát mọi di biến động của các đối tượng. Đến 9 giờ sáng 24/3 đã bắt được Thảo cùng 3 đồng bọn, bao gồm Lê Thành Thông (32 tuổi, trú xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Nguyễn Quang Nhân (25 tuổi, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Trương Chí Hạnh (39 tuổi, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), di lý về Lâm Đồng để đấu tranh, khai thác.

Nguyễn Quang Nhân tại cơ quan điều tra

Đến nay, Ban chuyên án phát hiện nhóm của Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt 7 ô tô ở Lâm Đồng, Đồng Nai...

2 chiếc xe tang vật vụ án

Công an Lâm Đồng đã khởi tố vụ án làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố 7 bị can, trong đó tạm giam 6, cho tại ngoại 1.

Kim Anh ​