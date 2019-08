Facebooker bị xử phạt vì đăng tin thất thiệt về cướp giật

Quảng cáo

Ngày 5/8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đã triệu tập Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1990, ở TP Bắc Ninh) và Phạm Thị Hương (SN 1997, ở Thanh Hóa) lên làm rõ việc đăng tin thất thiệt, vu khống hoặc bôi nhọ người khác lên facebook cá nhân.

Hình ảnh cướp giật ở TP.HCM được xuyên tạc xảy ra ở Bắc Ninh.

Cụ thể, ngày 26/7, công an phát hiện các tài khoản facebook "VẺ ĐẸP KINH BẮC - BẮC NINH" và "Trang Bella" đăng tải hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của một phụ nữ.

Kèm theo đó là bài viết với nội dung "Vang danh thành phố đáng sống nhưng thời gian gần đây, Thành phố Bắc Ninh đã xảy ra liên tục các vụ cướp giật gây phẫn nộ và hoang mang dự luận". Tài khoản "Trang Bella" còn đăng nội dung "Hoang mang thật sự. Ảnh luôn đây, biển 99 luôn đây, cướp giựt ngang nhiên luôn ạ".

Qua xác minh, Công an TP Bắc Ninh xác định hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách của người phụ nữ trong hình ảnh được "Trang Bella" đăng tải là hình ảnh trong vụ cướp giật xảy ra tháng 2/2019 tại TP.HCM; lực lượng sở tại đã bắt giam 2 người này.

Công an cũng làm rõ chủ tài khoản facebook "Trang Bella" là Nguyễn Thị Huyền Trang nên triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, Trang khai nhận đã copy ảnh trên mạng và thêm nội dung không đúng. Vì vậy, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Trang về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sinh hoạt của quần chúng nhân dân.

Cô gái bị xử phạt vì đăng nội dung xúc phạm CSGT.

Cũng trong ngày 26/7, Công an thành phố Bắc Ninh nhận báo cáo từ Đội CSGT về việc tài khoản facebook "Hương tít" có đăng bài với những lời lẽ xúc phạm và đăng hình ảnh của lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh cho thấy, lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ sáng 26/7 đã phát hiện chị Q. (SN 1992, ở Lạng Sơn) điều khiển xe máy điện chưa có biển kiểm sát chở Phạm Thị Hương lưu thông trên đường nên dừng lại kiểm tra.

Lúc này, Hương đã dùng điện thoại của mình chụp hình lực lượng CSGT rồi đăng lên facebook với nội dung: "Đùa chứ không nói thì thấy bực mình sáng sớm ra đi ăn sáng con xe đạp điện nó cũng không tha đói lắm rồi hay sao ấy bu như ruồi vậy đó!!! TP Bắc Ninh".

Làm việc với công an, Phạm Thị Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình đồng thời cam kết sẽ gỡ bỏ bài viết và xóa bỏ những dữ liệu, hình ảnh liên quan. Chị Hương cũng bị xử phạt hành chính vì hành vi xuyên tạc, vu khống…

Xuân Ân