Gã đàn ông quay lén cảnh 'nóng' của các cặp tình nhân trong khách sạn để tống tiền

Sáng 18/12, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Lê Đức Hùng (30 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để điều tra hành vi sử dụng công nghệ cao quay lén phòng nghỉ tại các khách sạn trên địa bàn TP Dĩ An để cưỡng đoạt tài sản.

Công an cho hay, bắt đầu từ đầu tháng 8/2020, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Dĩ An tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm về việc một nhóm người có hành vi gắn máy camera quay lén tại các phòng trong khách sạn, nhà nghỉ. Sau khi có được clip "nóng" của các cặp tình nhân, các đối tượng đã tiếp cận để tống tiền.

Công an TP Dĩ An đã thiết lập chuyên án truy xét bí số 19VX1220 do lãnh đạo Công an TP Dĩ An trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với công an TP Kon Tum mật phục bắt giữ đối tượng Hùng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thu giữ tang vật gồm: 1 bộ camera mini, 2 điện thoại thông minh có chứa hàng chục đoạn video đã ghi trong khách sạn, 1 xe máy...

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lắp đặt các camera dấu kín dưới đế của tivi trong phòng khách sạn, nhà nghỉ rồi dùng các cảnh quay đấy để uy hiếp nạn nhân, chiếm đoạt tài sản; các thiết bị được mua trên mạng với giá 1,5 triệu đồng/ bộ.

Từ đầu năm 2020 đến nay đối tượng đã lắp đặt camera quay lén tại 6 khách sạn trên địa bàn TP Dĩ An, chiếm đoạt của 6 cặp tình nhân từ 10 triệu đến 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, để tránh bị phát hiện, khi nạn nhân đồng ý chuyển tiền, Lê Đức Hùng không sử dụng tài khoản của mình mà đi tới các trụ ATM xin số tài khoản của công nhân, người dân trên địa bàn để rút tiền ngay.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hương Chi