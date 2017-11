Gã lơ xe cuỗm bọc ngoại tệ hơn 6 tỷ đồng bị phạt 8 năm tù

Bình (ngoài cùng bên trái) cùng Dương (thứ hai từ trái) tại tòa.

Chiều 17/11, bản án của TAND Nghệ An xác định Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi) là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến thành phố Vinh - Hà Nội. Nhiều lần nhận các gói hàng của một khách quen gửi từ Nghệ An ra cho người thân làm ở tiệm vàng tại Hà Nội, Bình sinh nghi bên trong chứa tiền nên nghĩ kế ăn trộm.Vờ ốm để xin nghỉ từ vài ngày trước, tối 15/2 Bình đóng giả hành khách bị tai nạn giao thông bị băng bó mặt và đầu được Cao Ngọc Dương trong vai người thân dìu lên chính nhà xe mình đang làm việc để đi về Thanh Hóa.Bình rên rỉ thông báo với chủ xe vết thương chưa lành nên muốn được xếp ngồi ghế trước và được đồng ý. Hắn ta chọn nằm giường ngay cạnh rương đựng hàng khách gửi, trong khi đó Dương làm nhiệm vụ cảnh giới.Lợi dụng khi xe đang đón khách, Bình nhanh tay mở rương lấy bọc hàng của hành khách cất vào người. Vài phút sau, Bình vờ kêu vết thương tái phát nên được Dương dìu xuống khỏi xe để tới bệnh viện thăm khám...Bộ đôi về nhà mở bọc hàng ra thấy 220.000 USD, 600.000 Baht; 921.000 JPY; 669.300 TWD, trị giá hơn 6 tỷ đồng. Bình lấy 2/3, số còn lại của Dương và cho Cao Ngọc Minh (21 tuổi, trú thành phố Vinh) 3.000 USD.Có khoản tiền lớn, ngày hôm sau Dương, Minh cùng nhóm bạn tới quán karaoke "đập phá" thì xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên khác. Để giải quyết mâu thuẫn, Dương gọi điện cho Phan Bùi Thông (24 tuổi) mượn súng.Thông mang một khẩu AK, một khẩu săm-lét với 35 viên đạn cùng Dương đi giải quyết mâu thuẫn với đám thanh niên kia, song chưa kịp ra tay thì bị cảnh sát bắt. Từ vụ án này, Dương khai là ra vụ trộm hơn 6 tỷ trên xe khách do Nguyễn Thanh Bình chủ mưu.Tại phiên tòa ngày 17/11, HĐXX tuyên bị cáo Bình 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; Cao Ngọc Dương 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thông lĩnh 12 tháng và Minh 9 tháng tù.

Theo VnExpress