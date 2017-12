Gần 200 cây pơ mu bị đốn hạ: Khởi tố thêm 2 kiểm lâm

Ngày 28/12, thông tin từ phòng PC46 - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 kiểm lâm địa bàn đang làm việc tại huyện Tương Dương.

Theo đó, vào chiều ngày 28/12, tại Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An đã đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 2 đối tượng Nguyễn Viết Kiên (SN 1969), kiểm lâm địa bàn tại xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (SN 1971), kiểm lâm địa bàn tại xã Lưu Kiền. Hai đối tượng bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ phá rừng tại huyện Tương Dương

Trước đó, vào khoảng tháng 2/2017, tại địa bàn giáp ranh giữa 2 xã biên giới Tam Hợp và Lưu Kiền, thuộc địa phận huyện Tương Dương, xảy ra vụ phá rừng khiến 189 cây pơ mu quý hiếm bị đốn hạ.

Ngày 15/12, cơ quan CSĐT phòng PC46 phối hợp với Công an huyện Tương Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quyết (SN 1978), Trạm trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang và Phan Văn Trung (SN 1969), Trạm trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp, thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương để phục vụ điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ