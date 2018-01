Gần 70 “dân chơi” trưng dụng quán karaoke làm “động lắc”

Vào khoảng 2h ngày 2/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Cẩm Phả kiểm tra đột xuất tại 2 cơ sở kinh doanh Karaoke Hoàng Anh thuộc địa chỉ phường Cẩm Thành và Karaoke Đất Việt thuộc phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 67 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Đặc biệt, một số đối tượng trong trạng thái kích động do sử dụng ma túy đã chống đối lại lực lượng công an làm nhiệm vụ.Kiểm tra tại nhiều phòng hát của hai cơ sở kinh doanh karaoke trên, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, các gói ma túy Ketamine, nhiều túi nilon có dính chất bột màu trắng, cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp như đĩa sứ, thẻ nhựa.Hiện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đưa toàn bộ số đối tượng trên cùng các vật chứng có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Dương