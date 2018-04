Gần trăm công an đánh úp sới bạc, bắt 52 đối tượng

52 đối tượng được áp tải đưa lên xe về cơ quan điều tra làm rõ.

Phương tiện của các đối tượng tham gia đá gà để ăn bạc.

Theo đó, vào lúc 12h15, ngày 12/4, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án 418G, bắt 52 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà tại xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc.Theo nguồn tin cung cấp cho cơ quan điều tra, công an huyện Nghi Lộc nắm bắt có một nhóm đối tượng luôn tổ chức đánh bạc bằng hình thức chọi gà. Điều đáng nói, nhóm đánh bạc qua hình thức chọi gà này hoạt động bằng chiêu thức lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh lân cận. Tại mỗi điểm, nhóm này tổ chức đá gà một lần, sau đó lại đi đến điểm mới.Sau khi xác minh, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án 418G để đấu tranh làm rõ. Đúng 12h15, ngày 12/4, Ban chuyên án có thông tin nhóm chọi gà sẽ tổ chức đánh bạc tại huyện Nghi Lộc nên quyết định phá án.Để hốt gọn tất cả nhóm đối tượng này, Công an huyện Nghi Lộc đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ. Đúng giờ trên, 80 cảnh sát đã bao vây và ập vào nhà ông Phạm Xuân Lý (SN 1962, tại xóm Lộc Mỹ, xã Nghi Xuân).Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 52 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chọi gà tại 2 sân. Tang vật thu giữ gồm 18 con gà chọi, 60 chiếc điện thoại, 19 chiếc xe máy, 4 xe ô tô cùng với số tiền hàng trăm triệu đồng.Các con bạc đến từ các địa phương trong và ngoài huyện Nghi Lộc, trong đó nhiều đối tượng đã trên 60 tuổi.Hiện, chuyên án đang được công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân trí