Gây tai nạn chết người rồi trốn chạy

Phương tiện do Nguyễn Xuân Lộc điều khiển gây tai nạn làm 2 người thương vong ở Huế

Trước đó, khoảng 1h40 rạng sáng 4/4, Nguyễn Xuân Lộc điều khiển xe ô tô mang BKS 75B-010.53 đến giao lộ ngã tư đường Yết Kiêu - Nguyễn Trãi (thuộc phường Thuận Hòa, thành phố Huế) thì va chạm với xe gắn máy mang BKS 75F8-1901, do ông Nguyễn H. (sinh năm 1948, trú tại phường Tây Lộc, Huế) điều khiển, chở theo sau là ông Nguyễn Văn A. (sinh năm 1958, trú tại phường An Hòa, Huế).

Nguyễn Xuân Lộc bị Công an TP Huế bắt giữ sau nhiều ngày trốn chạy

Hậu quả tai nạn giữa hai xe ô tô và xe gắn máy khiến ông H. bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn; ông A. bị gãy xương sườn, gãy xương bả vai và dập lá lách; xe gắn máy hư hỏng nặng. Cả hai nạn nhân sau đó được chuyển cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Đến ngày 5/4, do thương tích quá nặng, nạn nhân H. đã tử vong.

Điều đáng nói, ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ô tô đã bỏ trốn cùng với phương tiện. Tới ngày 11/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Huế đã làm rõ Nguyễn Xuân Lộc là tài xế gây ra vụ tai nạn làm một người chết và một người bị thương kể trên. Nghi phạm Lộc đã bị công an bắt giữ. Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe Nguyễn Xuân Lộc không giảm tốc độ khi đi qua giao lộ.

Ngọc Văn