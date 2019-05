Cần Thơ: Gây thất thoát trên 2 tỷ đồng, nguyên cửa hàng trưởng bị khởi tố

TPO - Ngày 17/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Mộng (37 tuổi, ngụ Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) - nguyên Cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực thực phẩm An Bình, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.