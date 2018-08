Ghi mã két săt vào chùm chìa khóa, cụ bà mất 1,2 tỷ đồng

Ngày 10/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản lớn vừa xảy ra tại một căn nhà trên đường Huỳnh Lan Khanh (phường 12, quận Tân Bình).

Ngày 8/8, bà Vân (đổi tên, 75 tuổi, ngụ quận Tân Bình) mở tủ quần áo lầu 1 lấy chìa khóa két sắt để mở kiểm tra tài sản. Sau khi mở két sắt, bà lấy ra một hộp nữ trang bằng kim loại kiểm tra thì phát hiện 30 lượng vàng SJC và 8.000 USD với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng đã bị mấy mất.



Đáng chú ý là một số đồ trang sức như dây chuyền, nhẫn vàng và một ít tiền Thái vẫn còn trong két sắt. Ngay sau đó, bà đã đến cơ quan công an trình báo.



Tiếp nhận thông tin, Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét để làm rõ vụ án.



Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận thấy chiếc két sắt không có dấu hiệu bị cạy phá. Khai với cơ quan công an, bà Vân cho biết do sợ bị quên nên bà khắc mã số mở két sắt lên một thẻ nhựa móc cùng chùm chìa khóa. Chiếc chìa khóa này chỉ có mình bà cất giữ trong tủ quần áo.



Vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh